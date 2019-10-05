Десна – Олимпик – 1:0 – видео гола и обзор матча

В рамках 10-го тура УПЛ Десна минимально обыграла Олимпик. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Десна сумела вырвать победу лишь за несколько минут до финального свистка. Денис Фаворов точным ударом завершил красивую позиционную атаку черниговцев.

Десна на последних минутах дожала Олимпик и вышла на второе место турнирной таблицы УПЛ

Победа в отчетном подняла Десну на 2 место и принесла ей 20 очков, Олимпик с 5-ю пунктами остался последним.