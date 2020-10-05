"Взять очко с Шахтером – похвально. Особенно учитывая наши проблемы, в первую очередь – в обороне. По разным причинам не сыграл ряд игроков – есть травмы, температурят ребята. Проходят тестирование. Будем надеяться, что ничего серьезного.

Спасение "горняков" в видеообзоре матча Десна – Шахтер – 2:2

Шахтер вел игру во втором тайме. У нас в первом тайме выходили хорошие отрезки, прессинговали, накрывали. Во втором тайме действовали в низком блоке. Не хватало скорости, чтобы выходить в атаку на пространство. Все могло быть. Шахтер в любую секунду может включиться", – поделился Рябоконь в эфире телеканала Футбол.

Напомним, Десна на последних минутах упустила победу над Шахтером (2:2), побеждая в ходе встречи 2:1.

Десна – Шахтер: "горняки" заслужили фиаско, но спаслись заменами, блестящий Гуцуляк во главе обескровленных хозяев