"Может, ущипнуть себя": Рябоконь объявил задачу Десны в еврокубках

"Это самый успешный сезон Десны? Ну естественно. В нашей короткой премьер-Лигово истории было всего два сезона. Хотелось, чтобы следующий сезон был не хуже, а возможно, и еще лучшим.

Десна определилась с домашним стадионом на Лигу Европы, – журналист

У нас правило – от матча к матчу. Велико было желание попасть в еврокубки. Нам это удалось. Может, ущипнуть себя или кого-то, что Десна попала в еврокубки. Могли и в группу, но будем бороться в квалификации и пытаться попасть в группу", – поделился Рябоконь в эфире Профутбола.

Напомним, Десна заняла 4 место в УПЛ и впервые в своей истории оформила выход в еврокубки.

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