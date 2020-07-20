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"Может, ущипнуть себя": Рябоконь объявил задачу Десны в еврокубках

20 июля 09:17 - Читати українською
"Может, ущипнуть себя": Рябоконь объявил задачу Десны в еврокубках
Александр Рябоконь / ФК Десна

Главный тренер Десны Александр Рябоконь подвел итоги сезона для черниговской команды.

53’ Дмитрий Хомченовский
 
Филипп Будковский 20’
20’ Филипп Будковский
53’ Дмитрий Хомченовский

"Это самый успешный сезон Десны? Ну естественно. В нашей короткой премьер-Лигово истории было всего два сезона. Хотелось, чтобы следующий сезон был не хуже, а возможно, и еще лучшим.

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У нас правило – от матча к матчу. Велико было желание попасть в еврокубки. Нам это удалось. Может, ущипнуть себя или кого-то, что Десна попала в еврокубки. Могли и в группу, но будем бороться в квалификации и пытаться попасть в группу", – поделился Рябоконь в эфире Профутбола.

Напомним, Десна заняла 4 место в УПЛ и впервые в своей истории оформила выход в еврокубки.

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Десна Десна Заря - Десна Александр Александр Рябоконь
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