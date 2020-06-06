Рябоконь – о поражении от Шахтера: Откровенно говоря, победил сильнейший

Наставник Десны признал закономерность победы Шахтера в поединке 25-го тура Премьер-лиги, но отдал должное и своей команде.

"Серьезный соперник. У Шахтера, сложилось такое впечатление, немало получалось. А нам было трудновато сдерживать атаки буквально с первой же минуты. Пытались перестроиться в первом тайме и в перерыве. Появилось больше острых моментов, но и добавилось хаоса, серьезных индивидуальных ошибок , которые, например, привели к третьему голу.

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Уйти со счета 1:3 в игре с Шахтером сложно. Откровенно говоря, победил сильнейший.

Отраженный пенальти Паста? Молодец, нужно похвалить. Он сегодня несколько раз спасал команду. Вообще, в пропущенных голах его вины нет. Евгений молодец: два тура подряд взял пенальти от таких мастеров", – цитирует Рябоконя официальный сайт Шахтера.

После 25-ти туров Десна, как и Динамо, набрала 46 очков. Киевляне свой матч против Александрии проведут в воскресенье.

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