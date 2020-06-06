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Рябоконь – про поразку від Шахтаря: Відверто кажучи, переміг сильніший

23:33 70 Читать на русском
Рябоконь – про поразку від Шахтаря: Відверто кажучи, переміг сильніший
Олександр Рябоконь (зліва) / ФК Шахтар

Наставник Десни визнав закономірність перемоги Шахтаря у поєдинку 25-го туру Прем'єр-ліги, але віддав належне і своїй команді.

4’ Педро Фернандо
26’ Марлос
51’ Марлос
 
Денис Фаворов 32’
Пилип Будківський 88’
4’ Педро Фернандо
26’ Марлос
32’ Денис Фаворов
51’ Марлос
88’ Пилип Будківський

"Серйозний суперник. У Шахтаря, склалося таке враження, чимало виходило. А нам було важкувато стримувати атаки буквально від першої ж хвилини. Намагались перебудуватися в першому таймі і в перерві. З’явилось більше гострих моментів, але й додалося хаосу, серйозних індивідуальних помилок, які, наприклад, призвели до третього гола.

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Відігратися з рахунку 1:3 в грі із Шахтарем складно. Відверто кажучи, переміг сильніший.

Відбитий пенальті Паста? Молодець, потрібно похвалити. Він сьогодні кілька разів рятував команду. Взагалі, в пропущених голах його провини немає. Євген молодець: два тури поспіль взяв пенальті від таких майстрів", – цитує Рябоконя офіційний сайт Шахтаря.

Після 25-ти турів Десна, як і Динамо, набрала 46 очок. Кияни свій матч проти Олександрії проведуть у неділю.

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