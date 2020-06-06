Рябоконь – про поразку від Шахтаря: Відверто кажучи, переміг сильніший

Наставник Десни визнав закономірність перемоги Шахтаря у поєдинку 25-го туру Прем'єр-ліги, але віддав належне і своїй команді.

"Серйозний суперник. У Шахтаря, склалося таке враження, чимало виходило. А нам було важкувато стримувати атаки буквально від першої ж хвилини. Намагались перебудуватися в першому таймі і в перерві. З’явилось більше гострих моментів, але й додалося хаосу, серйозних індивідуальних помилок, які, наприклад, призвели до третього гола.

Шахтар – Десна – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Відігратися з рахунку 1:3 в грі із Шахтарем складно. Відверто кажучи, переміг сильніший.



Відбитий пенальті Паста? Молодець, потрібно похвалити. Він сьогодні кілька разів рятував команду. Взагалі, в пропущених голах його провини немає. Євген молодець: два тури поспіль взяв пенальті від таких майстрів", – цитує Рябоконя офіційний сайт Шахтаря.

Після 25-ти турів Десна, як і Динамо, набрала 46 очок. Кияни свій матч проти Олександрії проведуть у неділю.

Шахтар – Десна: "гірники" – найсильніші в Україні, провал резервістів Каштру, успіх Фернандо і новий кандидат у збірну