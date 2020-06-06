Шахтер – Десна – 3:2 – видео голов и обзор матча

Шахтер обыграл Десну в 25-м туре УПЛ. Марлос оформил дубль и не забил пенальти. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Десна "Футбол 24".

Поединок Шахтер – Десна стартовал на НСК Олимпийский в 17:00. "Горняки" открыли счет уже на 4-й минуте благодаря голу Фернандо Педро – бразилец ударом в дальний угол замкнул пас Додо. В середине тайма Марлос получил шикарную возможность удвоить преимущество Шахтера, но не сумел реализовать пенальти. Евгений Паст потянул удар хавбека сборной Украины.

Шахтер удержал победу над Десной в матче с пятью голами и двумя пенальти

Впрочем, уже через минуту Марлос исправился, сделав счет 2:0. Практически тут же Десна сократила отставание – Матвиенко сыграл рукой, а Фаворов с пенальти переиграл Трубина. Этот гол стал последним в первом тайме.

После перерыва Марлос оформил дубль, удачно сыграв на добивании. Подопечные Александра Рябоконя смогли ответить лишь одним мячом – на последних минутах игры отличился Будковский.

Шахтер набрал 65 очков и оторвался от Зари на 16 пунктов. Для чемпионства "горнякам" нужно выиграть еще 2 игры.