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Шахтер – Десна – 3:2 – видео голов и обзор матча

19:49 81 Читати українською
Шахтер – Десна – 3:2 – видео голов и обзор матча
Шахтер – Десна – видео голов и обзор матча 6 июня 2020 / ФК Шахтер

Шахтер обыграл Десну в 25-м туре УПЛ. Марлос оформил дубль и не забил пенальти. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Десна "Футбол 24".

4’ Педро Фернандо
26’ Марлос
51’ Марлос
 
Денис Фаворов 32’
Филипп Будковский 88’
4’ Педро Фернандо
26’ Марлос
32’ Денис Фаворов
51’ Марлос
88’ Филипп Будковский

Поединок Шахтер – Десна стартовал на НСК Олимпийский в 17:00. "Горняки" открыли счет уже на 4-й минуте благодаря голу Фернандо Педро – бразилец ударом в дальний угол замкнул пас Додо. В середине тайма Марлос получил шикарную возможность удвоить преимущество Шахтера, но не сумел реализовать пенальти. Евгений Паст потянул удар хавбека сборной Украины.

Шахтер удержал победу над Десной в матче с пятью голами и двумя пенальти

Впрочем, уже через минуту Марлос исправился, сделав счет 2:0. Практически тут же Десна сократила отставание – Матвиенко сыграл рукой, а Фаворов с пенальти переиграл Трубина. Этот гол стал последним в первом тайме.

После перерыва Марлос оформил дубль, удачно сыграв на добивании. Подопечные Александра Рябоконя смогли ответить лишь одним мячом – на последних минутах игры отличился Будковский.

Шахтер набрал 65 очков и оторвался от Зари на 16 пунктов. Для чемпионства "горнякам" нужно выиграть еще 2 игры.

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