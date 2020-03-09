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Рябоконь – лучший тренер 22 тура УПЛ

08:51 25 Читати українською
Рябоконь – лучший тренер 22 тура УПЛ
Александр Рябоконь / ФК Десна

Главный тренер Десны Александр Рябоконь признан лучшим в 22 туре Премьер-лиги.

Экспертный совет Всеукраинского объединения тренеров назвал 56-летнего специалиста лучшим тренером 22 тура УПЛ.

Рябоконь – о VAR: Арбитр превращается в радиста с наушником – так тоже быть не должно

Напомним, в отчетном туре Десна под руководством Рябоконя минимально обыграла Зарю. Команда из Чернигова сократила отставание от подопечных Скрипника до 1 очка.

Сейчас Десна занимает 4 место в турнирной таблице. Команда Рябоконя имеет в своем активе 42 очка.

Десна победила Зарю в битве за медали – Монзуль показала две спорные красные карточки после вмешательства VAR

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УПЛ Десна Десна Александр Рябоконь Александр Рябоконь
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