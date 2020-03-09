Рябоконь – лучший тренер 22 тура УПЛ

Главный тренер Десны Александр Рябоконь признан лучшим в 22 туре Премьер-лиги.

Экспертный совет Всеукраинского объединения тренеров назвал 56-летнего специалиста лучшим тренером 22 тура УПЛ.

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Напомним, в отчетном туре Десна под руководством Рябоконя минимально обыграла Зарю. Команда из Чернигова сократила отставание от подопечных Скрипника до 1 очка.

Сейчас Десна занимает 4 место в турнирной таблице. Команда Рябоконя имеет в своем активе 42 очка.

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