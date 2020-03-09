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Рябоконь – найкращий тренер 22 туру УПЛ

08:51 178 Читать на русском
Рябоконь – найкращий тренер 22 туру УПЛ
Олександр Рябоконь / ФК Десна

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь визнаний найкращим у 22 турі Прем'єр-ліги.

Експертна рада Всеукраїнського об'єднання тренерів назвала 56-річного фахівця найкращим тренером 22 туру УПЛ.

Рябоконь – про VAR: Арбітр перетворюється на радиста з навушником – так теж бути не повинно

Нагадаємо, у звітному турі Десна під керівництвом Рябоконя мінімально обіграла Зорю. Команда з Чернігова скоротила відставання від підопічних Скрипника до 1 очка.

Наразі Десна посідає 4 місце у турнірній таблиці. Команда Рябоконя має у своєму активі 42 очки.

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Теги
УПЛ Десна Десна Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь
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