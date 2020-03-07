Рябоконь – о VAR: Арбитр превращается в радиста с наушником – так тоже быть не должно

Главный тренер Десны Александр Рябоконь поделился впечатлениями после победы в двадцать втором туре УПЛ над луганской Зарей (1:0).

"Планировалась немного другая игра. Раннее удаление, пришлось вносить коррективы, где-то было тяжеловато. Забитый гол добавил футболистам уверенности, веры в то, что и в меньшинстве можно победить. Хочу поблагодарить болельщиков. Без их поддержки было бы сложнее. А так, мы играли фактически в равных составах. Наш 12-й игрок был на высоком уровне. Слава болельщикам!

Резонансные удаления после применения VAR в видеообзоре матча Десна – Заря – 1:0

Что-то нам не очень везет. И Екатерине Монзуль тоже не сильно везет с VAR. Приходится просматривать много моментов. Главное, чтобы торжествовала справедливость. Хотя динамика игры теряется. Ожидания, отмены. Нужно эту систему улучшать. Что-то убирать, возможно не все моменты смотреть. Арбитр превращается в радиста с наушником, а кто-то за кадром решает все моменты. Так тоже быть не должно.

В этом матче почти весь первый тайм мы играли в меньшинстве, поэтому потратили гораздо больше сил. На второй тайм выбрали другую манеру игры. Составы уравнялись, но мы вели в счете и хотели использовать скорость наших игроков", – цитирует Рябоконя пресс-служба Зори.

Десна победила Зарю в битве за медали – Монзуль показала две спорные красные карточки после вмешательства VAR