– Сейчас топ-инсайдеры уверяют, что за вами следят клубы АПЛ. Вы как относитесь именно к английскому чемпионату?

– Положительно. Англия, Испания – туда надо стремиться. Спортсмен должен постоянно перед собой ориентир, куда двигаться.

Ризнык назвал главного "напыщенного" в Шахтере, который может "прибить": "Он умеет "приземлить" по делу"

Тем не менее сразу скажу, что я никуда не рвусь, я наслаждаюсь тем, что у Шахтера самые высокие задачи, что клуб регулярно играет в еврокубках. У меня от успехов голова не закружится, я к себе всегда оставляю много вопросов и хочу развиваться, а не застаиваться на одном месте в своем развитии.

– Не скучно ли после вылета из еврокубков?

– Никоим образом! Еще и болельщики возвращаются. Нет, мне кажется, что чемпионат у нас интересный. Если бы не война, мы бы достаточно быстро вернули себе позиции в евро-рейтинге коэффициентов. Если из нашего чемпионата вышло столько хороших игроков, и они вот так переходят в чемпионаты и успешно там играют, значит, УПЛ дает определенный уровень для роста футболистов, – сказал Ризнык в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, в текущем сезоне 25-летний голкипер провел за Шахтер 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 34 гола (еще в 12 поединках отстоял "на ноль"). Его контракт с "горняками" действует до 31 декабря 2027 года, а Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.

Лунін на піку – що робити з Реалом?