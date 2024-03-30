– Зараз топ-інсайдери запевняють, що за вами стежать клуби АПЛ. Ви як ставитеся саме до англійського чемпіонату?

– Позитивно. Англія, Іспанія – туди треба прагнути. Спортсмен повинен постійно перед собою орієнтир, куди рухатися.

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Проте відразу скажу, що я нікуди не пориваюся, я насолоджуюся тим, що в Шахтаря найвищі завдання, що клуб регулярно грає в єврокубках. У мене від успіхів голова не закрутиться, я до себе завжди залишаю багато запитань і хочу розвиватися, а не застоюватися на одному місці у своєму розвитку.

– Чи не нудно після вильоту з єврокубків?

– Жодним чином! Ще й вболівальники повертаються. Ні, мені здається, що чемпіонат у нас цікавий. Якби не війна, ми б досить швидко повернули собі позиції в євро-рейтингу коефіцієнтів. Якщо з нашого чемпіонату вийшло стільки хороших гравців, і вони ось так переходять у чемпіонати та успішно там грають, отже, УПЛ дає певний рівень для зростання футболістів, – сказав Різник у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, у поточному сезоні 25-річний голкіпер провів за Шахтар 28 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 34 голи (ще у 12 поєдинках відстояв "на нуль"). Його контракт з "гірниками" чинний до 31 грудня 2027 року, а Transfermarkt оцінює його у 5 млн євро.

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