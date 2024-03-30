"В плане "напихать" – это больше "Степа" (Тарас Степаненко, – прим.). Думаю, все, кто выходит на поле, хотят сыграть так, чтобы не подвести команду. Тарас умеет одернуть своевременно, "приземлить" по делу.

Оболонь – Шахтер: матч состоится без болельщиков

Другие же – нет, никто не "прибивает". Тот же Ракицкий – это позитивный человек, у него есть терпеливость объяснять нам, младшим. Думаю, для защитников смотреть, как он мыслит на поле, как выполняет фирменные передачи – это мастер-класс.

С Чигринским я меньше играл, чтобы судить, но, как мне кажется, его темперамент также не предполагает "пиханины". Ну, или мне везло играть так, чтобы от заслуженных людей не получать замечаний", – сказал Ризнык в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, Степаненко из-за рецидива пропустил последние три матча Шахтера, а также не попал в заявку сборной Украины на матчи плей-офф квалификации Евро-2024. Нынче 34-летний капитан "горняков" в строю и готовится к дуэли с Оболонью в рамках 22-го тура УПЛ.

Оболонь – Шахтер: анонс матча УПЛ: анонс матча УПЛ