"Первый официальный матч после зимней паузы – и сразу еврокубковый. Конечно, для нас он был тяжелым. Марсель играет в своем чемпионате, у них более интенсивный график. Но думаю, что сегодня игра была тяжелой для обеих команд.

Шахтер – Марсель – 2:2 – видео голов и обзор матча

Два пропущенных мяча – это, конечно, много, но так получилось, что пропустили. Ребята – молодцы, не повесили нос и оба раза быстро сравнивали счет.

Нам нужно еще работать, чтобы войти в ритм. Поэтому будем делать все, что от нас зависит. Сейчас нужно разобрать свои ошибки – индивидуальные, командные – и работать над ними. Это самое главное", – цитирует Ризныка terrikon.

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