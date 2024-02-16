"Перший офіційний матч після зимової паузи – і одразу єврокубковий. Звісно, для нас він був важким. Марсель грає у своєму чемпіонаті, у них більш інтенсивний графік. Але гадаю, що сьогодні гра була важкою для обох команд.

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Два пропущені м'ячі – це, звичайно, забагато, але так вийшло, що пропустили. Хлопці – молодці, не повісили носа і обидва рази швидко зрівнювали рахунок.

Нам потрібно ще працювати, щоб увійти до ритму. Тому робитимемо все, що від нас залежить. Зараз потрібно розібрати свої помилки – індивідуальні, командні – та працювати над ними. Це найголовніше", – цитує Різника terrikon.

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