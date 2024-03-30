Матч Оболонь – Шахтер состоится сегодня, 30 марта, на стадионе “Оболонь Арена”. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно в приложении на Setanta Sports, а также на других провайдерах из списка UPL.TV. Игру рассудит Александр Каленов.

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Футбол Шахтера активно критиковали после возобновления сезона. "Горняки" встречались с трудностями при вскрытии оборонительных блоков, создавали относительно мало моментов, а 150-миллионный Судаков не был похож на свою версию из сборной или ЛЧ. Эти проблемы преследуют клуб давно. О них следует писать отдельный материал, но прямо сейчас стоит зафиксировать важный факт – середняки и аутсайдеры УПЛ имеют эффективную тактику против дончан.

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Это придает сил Оболони. Тем более, что в матче первого круга "автобус" киевлян сделал жизнь Шахтера невыносимой – Подопечные Валерия Иващенко пропустили единственный гол аж на 77-й минуте. Почему бы не повторить попытку в надежде зацепиться за какую-то ничью? А может удастся и победить благодаря стандарту или шедевральному лонгшоту, как в поединке с Полесьем перед международной паузой.

Очки "пивоварам" нужны очень сильно, ведь они держатся в зоне плей-офф за выживание. Всего двух зачетных баллов не хватает, чтобы выбраться оттуда. Вот только набрать их во встрече с Шахтером будет трудно – Оболонь выглядит слишком уязвимой на стандартах и при кроссах, показатель ожидаемых голов у киевлян самый низкий в УПЛ, а до победы над Полесьем команда не знала побед в течение 10 туров.

Шахтер же, несмотря на все нюансы, идет без поражений весной. "Оранжево-черные" разгромили Кривбасс, забили три гола лучшей обороне УПЛ (Колосу), уверенно прибили сенсационный Минай – и вышли на первое место в УПЛ при двух матчах в запасе. Падать вниз дончане явно не желают, а потому Оболонь необходимо бить при любых вариантах.

Удастся ли это сделать, учитывая усталость сборников (они вернулись к тренировкам два дня назад) и проблемы с автобусом? В этом и кроется интрига. Скамейка у Шахтера длинная, однако надеяться на победу резервным составом бесполезно – "горнякам" нужно как можно большее количество лидеров. Посмотрим, во что это выльется.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Приймак (Оболонь)

Ориентировочные составы на матч Оболонь – Шахтер

Оболонь: Федоровский – Приймак, Карась, Дубко – Мединский, Черненко, Слободян, Мороз, Прокопенко – Краснопир, Вишневский

Шахтер: Резник – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Педриньо – Бондаренко – Зубков, Крыськив, Судаков, Кевин – Сикан

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Шахтер безусловным фаворитом матча УПЛ. На победу подопечных Марино Пушича дают 1.30, а на триумф Оболони – аж 13.50. Ничья была оценена коэффициентом 5.40.

Специалисты ожидают на хорошую результативность. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.87, аналогичный тотал меньше – 2.04. Гол Кевина умножит вашу ставку на 2.20, а Игоря Краснопира – на 5.50.

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