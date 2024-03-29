Игру 22-го тура УПЛ между Оболонью и Шахтером не удастся посмотреть вживую.

Согласно решению Киевской городской военной администрации об ограничении проведения мероприятий в городе, матч Оболонь – Шахтер состоится при пустых трибунах, сообщает Facebook-страница Оболони.

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Отмечается, что билеты, приобретенные на эту игру, можно будет обменять на пропуски на 2 других домашних матча Оболони. О порядке обмена и возврата билетов будет сообщено дополнительно.

Добавим, что Шахтер сейчас возглавляет турнирную таблицу с 43 очками (столько же у Кривбасса, но "горняки" сыграли на 2 игры меньше). Оболонь занимает 13 место с 18 пунктами.

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