Аргентина, Примера, 14-й тур

Ривер Плейт – Бока Хуниорс – 2:1

Голы: Альварес, 25, 43 – Самбрано, 90+4

Удаление: Рохо, 16 (Б, вторая желтая карточка)

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Принципиальный матч с решительным настроем начали оба коллектива. Неудивительно, что уже через пять минут после стартового свистка на поле вспыхнула первая потасовка. Дальше больше. На 15-й экс-защитник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо в центре поля сбил Ромеро и получил "горчичник". А уже следующий эпизод завершился удалением центрбека – он завалил Палавесино и пошел отдыхать досрочно.

Потеря ведущего защитника заставила Себастьяна Батталью пойти на тактические изменения. Дебютант Суперкласико в качестве тренера снял атакующего хавбека Кардону, чтобы выпустить Самбрано в центр обороны. В свою очередь Павон начал играть глубже, а на острие атаки остался одинокий Орсини. "Генуэзцы" сразу закрылись на своей половине и стали ждать озарения своего центрфорварда.

Однако, Ривер слишком быстро сумел реализовать большинство. На 25-й минуте Хулиан Альварес протащил мяч к штрафной Хуниорс и с полукруга опасной зоны роскошно уложил за шиворот Росси настоящий шедевр. Осознав скорый крах своего плана, Бока пошла вперед. И едва мгновенно не сравняла! Это Адвинкула разрядил пушку метров с 30-ти, но мяч пролетел над перекладиной.

gol de River, lo hizo Julián Álvarez pic.twitter.com/bj3aQkF5rP — Boca Jrs. Gol  (@BocaJrsGol) October 3, 2021

Однако, отпускать соперника "миллионеры" не собирались. Ривер быстро вернул игру под контроль и искал подходы к слому "автобуса" команды Баттальи. В конце концов, активный прессинг помог номинальным хозяевам забить второй перед перерывом. Каско перехватил мяч, бросил в фланговый прорыв Симона, а тот прострелил на линию вратарской, где Хулиан Альварес пробил в одно касание – 2:0!

События первой половины фактически сделали второй тайм формальностью. С таким мнением, кажется, на поле вернулись даже непосредственные участники дерби. Ривер Плейт преимущественно лениво катал мяч в центре поля, лишь изредка нагнетая ситуацию впереди. А вот "генуэзцы" имели серьезные проблемы с командной игрой в меньшинстве.

Даже в такой ситуации "миллионеры" могли довести счет до разгромного. В частности, свои возможности упустили Альварес и Симон. Бывшая звезда УПЛ Карраскаль на 70-й минуте мог забить третий мяч, но не реализовал выход один на один с Росси – колумбиец решил элегантно перебросить голкипера, но тот намерения Хорхе разгадал.

Наилучший же момент второй 45-минутки возник после стандарта. Ривер Плейт интересно разыграл угловой, Карраскаль головой сбросил мяч на дальний угол вратарской, но Анхилери с лета пробил в штангу. Зато Бока Хуниорс свой стандарт использовала: Молинас подал от угла поля, а Карлос Самбрано продавил соперника и головой направил мяч за линию! На большее времени у "генуэзцев" не хватило.

el descuento de #Boca, lo hizo Carlos Zambrano pic.twitter.com/tNAn2eKv8a — Boca Jrs. Gol  (@BocaJrsGol) October 3, 2021

Благодаря этой победе Ривер Плейт вышел в единоличные лидеры чемпионата. В активе "миллионеров" 30 очков. Вторым идет Тальерес Кордоба (29 пунктов), который свой матч 14-го тура сыграет в ночь на вторник. Тем временем Бока Хуниорс остался на 9-й строчке, набрав 21 очко.