Аргентина, Прімера, 14-й тур

Рівер Плейт – Бока Хуніорс – 2:1

Голи: Альварес, 25, 43 – Самбрано, 90+4

Вилучення: Рохо, 16 (Б, друга жовта картка)

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Принциповий матч із рішучим настроєм розпочали обидва колективи. Не дивно, що вже за п'ять хвилин після стартового свистка на полі спалахнула перша сутичка. Далі більше. На 15-й екс-оборонець Манчестер Юнайтед Маркос Рохо в центрі поля збив Ромеро й отримав "гірчичник". А вже наступний епізод завершився вилученням центрбека – він завалив Палавесіно й пішов відпочивати достроково.

Втрата провідного оборонця змусила Себастьяна Батталью піти на тактичні зміни. Дебютант Суперкласіко в статусі тренера зняв атакувального хавбека Кардону, щоб випустити Самбрано в центр оборони. Натомість Павон почав грати глибше, а на вістрі атаки залишився самотній Орсіні. "Генуезці" відразу закрилися на власній половині та почали чекати на осяяня свого центрфорварда.

Однак, Рівер надто швидко зумів реалізувати більшість. На 25-й хвилині Хуліан Альварес протягнув м'яч до штрафного майданчика Хуніорс і з півкола карної зони розкішно поклав за комірець Россі справжній шедевр. Осягнувши швидкий крах свого плану, Бока пішла вперед. І ледь миттєво не зрівняла! Це Адвінкула розрядив гармату метрів із 30-ти, але м'яч пролетів над перекладиною.

Однак, відпускати суперника "мільйонери" не збиралися. Рівер швидко повернув гру під контроль і шукав підходи до зламу "автобуса" команди Баттальї. Зрештою, активний пресинг допоміг номінальним господарям забити вдруге перед перервою. Каско перехопив м'яч, кинув у фланговий прорив Сімона, а той прострілив на лінію воротарського, де Хуліан Альварес пробив в один дотик – 2:0!

Події першої половини фактично зробили другий тайм формальністю. З такою думкою, здається, на поле повернулися навіть безпосередні учасники дербі. Рівер Плейт переважно ліниво перепасовувався у центрі поля, лиш зрідка нагнітаючи ситуацію попереду. А "генуезці" мали серйозні проблеми з командною грою у меншості.

Навіть за такої ситуації "мільйонери" могли довести рахунок до розгромного. Зокрема, свої нагоди змарнували Альварес і Сімон. Колишня зірка УПЛ Карраскаль на 70-й хвилині міг забити третій м'яч, але не реалізував вихід віч-на-віч із Россі – колумбієць вирішив елегантно перекинути голкіпера, та той намір Хорхе розгадав.

Накращий же момент другої 45-хвилинки виник після стандарту. Рівер Плейт цікаво розіграв кутовий, Карраскаль головою скинув м'яч на дальній кут воротарської зони, але Анхілері з льоту пробив у стійку. Зате Бока Хуніорс свій стандарт використала: Молінас подав від кута поля, а Карлос Самбрано протиснув суперника й головою спрямував м'яч за лінію! На більше часу в "генуезців" не вистачило.

Завдяки цій перемозі Рівер Плейт вийшов в одноосібні лідери чемпіонату. В активі "мільйонерів 30 очок. Другим іде Тальєрес Кордоба (29 пунктів), який свій матч 14-го туру зіграє в ніч проти вівторка. Натомість Бока Хуніорс залишився на 9-й сходинці, набравши 21 очко.