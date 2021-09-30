Копа Либертадорес: Фламенго победил Барселону – определились финалисты турнира
Соперником Палмейраса в финале Кубка Либертадорес станет Фламенго, который разобрался с эквадорской Барселоной.
Кубок Либертадорес, полуфинал. Ответный матч
Барселона (Эквадор) – Фламенго (Бразилия) – 0:2 (первый матч – 0:2)
Голы: Бруно Энрике, 18, 50
После победы в первой игре именно Фламенго считался фаворитом на выход в финал. Прогнозы оправдались и в ответном матче. Результат сделала связи Эвертон-Бруно Энрике. Первый дважды ассистировал, а второй оформил дубль. Сначала Энрике реализовал выход один на один, а после перерыва поразил почти пустые ворота.
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Таким образом, финал Копа Либертадорес, который запланирован на 27 ноября в Монтевидео, будет бразильским. Соперником Фламенго станет Палмейрас – действующий обладатель трофея. В составе этой команды выступают экс-форвард Шахтера Луис Адриано и вингер Дуду, который в свое время не закрепился в Динамо.