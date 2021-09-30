Кубок Либертадорес, полуфинал. Ответный матч

Барселона (Эквадор) – Фламенго (Бразилия) – 0:2 (первый матч – 0:2)

Голы: Бруно Энрике, 18, 50

После победы в первой игре именно Фламенго считался фаворитом на выход в финал. Прогнозы оправдались и в ответном матче. Результат сделала связи Эвертон-Бруно Энрике. Первый дважды ассистировал, а второй оформил дубль. Сначала Энрике реализовал выход один на один, а после перерыва поразил почти пустые ворота.

"Дерби Динамо" состоялось в полуфинале Копа Либертадорес – один из экс-легионеров киевлян оформил решающий гол

Таким образом, финал Копа Либертадорес, который запланирован на 27 ноября в Монтевидео, будет бразильским. Соперником Фламенго станет Палмейрас – действующий обладатель трофея. В составе этой команды выступают экс-форвард Шахтера Луис Адриано и вингер Дуду, который в свое время не закрепился в Динамо.