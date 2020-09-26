"Суарес принял отличное решение, подписав контракт с Атлетико. Я хотел, чтобы он остался в Барселоне, ведь чувствовал, что ему есть что предложить.

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Однако Рональд Куман дал понять, что уругваец не соответствует его требованиям, поэтому Луис присоединился к команде, в которой его будут ценить.

Надеюсь, у Суареса все сложится хорошо в Атлетико. Я его фанат. Он подписал контракт с идеальным клубом. Уверен, Диего Симеоне рад видеть его в своей команде. Думаю, Луис идеально впишется в стиль Симеоне", – цитирует Ривалдо издание Goal.com.

Напомним, Суарес, несмотря на свое желание остаться, был вынужден покинуть Барселону и накануне стал игроком мадридского Атлетико. Уругваец сможет дебютировать за свою новую команду уже завтра, 27 сентября, в домашнем матче против Гранады.

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