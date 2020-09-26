"Суарес прийняв чудове рішення, підписавши контракт з Атлетіко. Я хотів, аби він залишився у Барселоні, адже відчував, що йому є що запропонувати.

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Проте Рональд Куман дав зрозуміти, що уругваєць не відповідає його вимогам, тому Луїс приєднався до команди, в якій його будуть цінувати.

Сподіваюся, у Суареса все складеться добре в Атлетіко. Я його фанат. Він підписав контракт з ідеальним клубом. Упевнений, Дієго Сімеоне радий бачити його у своїй команді. Думаю, Луїс ідеально впишеться у стиль Сімеоне", – цитує Рівалдо видання Goal.com.

Нагадаємо, Суарес, незважаючи на своє бажання залишитись, був змушений покинути Барселону і напередодні став гравцем мадридського Атлетіко. Уругваєць зможе дебютувати за свою нову команду вже завтра, 27 вересня, у домашньому матчі проти Гранади.

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