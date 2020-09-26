Куман сделал неожиданное признание по уходу Суареса из Барселоны
Главный тренер "блаугранас" Рональд Куман уточнил, что не был инициатором трансфера уругвайского форварда Луиса Суареса из каталонского клуба.
"Я не был плохим парнем в этом фильме. Я говорил с Суаресом по телефону и выразил ему свое уважение. Но я отметил, что ему будет трудно постоянно играть.
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Однако если он останется – то будет частью команды. Над некоторыми решениями клуб размышлял еще до моего прихода, но в мои планы Суарес не входил также. Тогда клуб решил расстаться с ним", – цитирует Кумана издание Marca.
Напомним, Суарес несмотря на свое желание остаться, был вынужден покинуть Барселону и накануне стал игроком мадридского Атлетико. Экс-партнер уругвайца Лионель Месси в одной из соцсетей высказался в поддержку Луиса, обвинив руководство "блаугранас" в неуважении к своим игрокам. Этот пост впоследствии едва не перерос в флэш-моб – многие футболисты (Неймар, Дани Алвес, Ахмед Мидо) выступили в защиту экс-форварда Барселоны.
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