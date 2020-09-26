"Я не был плохим парнем в этом фильме. Я говорил с Суаресом по телефону и выразил ему свое уважение. Но я отметил, что ему будет трудно постоянно играть.

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Однако если он останется – то будет частью команды. Над некоторыми решениями клуб размышлял еще до моего прихода, но в мои планы Суарес не входил также. Тогда клуб решил расстаться с ним", – цитирует Кумана издание Marca.

Напомним, Суарес несмотря на свое желание остаться, был вынужден покинуть Барселону и накануне стал игроком мадридского Атлетико. Экс-партнер уругвайца Лионель Месси в одной из соцсетей высказался в поддержку Луиса, обвинив руководство "блаугранас" в неуважении к своим игрокам. Этот пост впоследствии едва не перерос в флэш-моб – многие футболисты (Неймар, Дани Алвес, Ахмед Мидо) выступили в защиту экс-форварда Барселоны.

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