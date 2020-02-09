Ривалдо похвалил игрока, которого подписал Арсенал после неудачи с Матвиенко

Экс-форвард сборной Бразилии Ривалдо оценил перспективы своего соотечественника Пабло Мари в лондонском Арсенале.

"Думаю, Мари прекрасно подойдет Арсеналу и адаптируется в английской Премьер-лиге. Это хороший игрок. Ему не удалось проявить себя в Европе, когда он уходил в аренды из Манчестер Сити. Но в прошлом сезоне в составе Фламенго он был убедителен.

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Это качественный, разносторонний защитник. Способен при необходимости доставить мяч форвардам, опасен при стандартах, хорошо играет в пас – мне нравилось наблюдать за его игрой. В Бразилии все о нем хорошего мнения, поэтому он может успешно сыграть в Арсенале", – цитирует Ривалдо издание Evening Standart.

Напомним, испанский защитник Мари перешел в Арсенал из Фламенго конце января на правах аренды за 5 млн евро. Альтернативным вариантом 26-летнему футболисту был наш Николай Матвиенко, но Шахтер не захотел отпускать игрока сборной Украины за сумму меньше, чем 30 млн. Также "горняков" не устроило предложение с арендой.

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