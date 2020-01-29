Арсенал объявил о трансфере Мари – он был альтернативой Матвиенко

Испанский защитник Пабло Мари продолжит свою карьеру в английской Премьер-лиге.

Лондонский Арсенал достиг договоренности с бразильским Фламенго по переходу Пабло Мари, сообщает пресс-служба "канониров".

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Отмечается, что 26-летний испанец присоединился к Арсеналу на правах аренды до конца текущего сезона. Также лондонцы будут иметь право выкупить контракт игрока следующим летом.

К слову, еще одним вариантом Арсенала для усиления центра защиты был Николай Матвиенко, но Шахтер не захотел отпускать игрока сборной Украины за сумму меньше, чем 30 млн. Также "горняков" не устроило предложение с арендой.

Добавим, что Пабло Мари провел 30 матчей за Фламенго во всех турнирах, отметившись тремя голами. Он помог команде впервые с 1981 года выиграть Кубок Либертадорес. Кроме того, испанец вместе с "красно-черными" стал чемпионом Бразилии, а также вышел в финал КЧМС 2020 года, где минимально уступил Ливерпулю.

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