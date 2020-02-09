Рівалдо похвалив гравця, якого підписав Арсенал після невдачі з Матвієнком

Екс-форвард збірної Бразилії Рівалдо оцінив перспективи свого співвітчизника Пабло Марі у лондонському Арсеналі.

"Думаю, Марі чудово підійде Арсеналу і адаптується в англійській Прем’єр-лізі. Це хороший гравець. Йому не вдалося проявити себе в Європі, коли він йшов в оренди з Манчестер Сіті. Але минулого сезону у складі Фламенго він був переконливий.

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Це якісний, різнобічний захисник. Здатний при потребі доставити м'яч форвардам, небезпечний на стандартах, добре грає в пас – мені подобалося спостерігати за його грою. У Бразилії всі про нього хорошої думки, тому він може успішно заграти в Арсеналі", – цитує Рівалдо видання Evening Standart.

Нагадаємо, іспанський захисник Марі перейшов у Арсенал з Фламенго наприкінці січня на правах оренди за 5 млн євро. Альтернативним варіантом 26-річному футболісту був наш Микола Матвієнко, але Шахтар не захотів відпускати гравця збірної України за суму меншу, ніж 30 млн. Також "гірників" не влаштувала пропозиція з орендою.

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