Рикарду Са Пинту возглавил Легию, тренером которой мог стать Ребров

Легия объявила о назначении португальского тренера Рикарду Са Пинту.

Легия на своем официальном сайте объявила о назначении Рикарду Са Пинту на пост нового главного тренера. Контракт рассчитан на 3 года.

Лига Европы: Севилья минимально переиграла Жальгирис, Легия сенсационно дома уступила Дюделанжу

Ранее специалист работал в Спортинга, Стандарде и Реал Сосьедад. Также в карьере Рикарду были представители чемпионата Греции ОФИ и Атромитос.

Легия в первом матче 3 квалификационного раунда Лиги Европы неожиданно проиграла Дюделанжу из Люксембурга.

Ранее была информация, что клуб может возглавить украинец Сергей Ребров, однако позже она была опровергнута.