Сборная Украины все же пробилась в плей-офф ЧМ-2022, обыграв в последнем туре Боснию и Герцеговину. Экспертный разбор полетов читайте на "Футболе 24".

Команда Петракова выстрадала второе место в группе, но борьба продолжается. Весной нас ждет адский плей-офф. Португалия или Италия – среди потенциальных соперников. Однако сейчас можно облегченно выдохнуть и немного расслабиться. Скандальный отбор к ЧМ-2022 подарил фантастический конец. Наши эксперты ликуют в соцсетях, хотя без маленьких "уколов", конечно, не обошлось.

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