Решение о назначении 35-летнего Кортеса было принято 17 ноября на заседании Исполкома УАФ. Соответственно испанец стал новым главным тренером женской сборной Украины, сообщает официальный сайт УАФ.

Андрей Павелко еще в воскресенье, 15 ноября, сообщил об успешном завершении переговоров с Кортесом, который в сезоне 2020/21 привел женскую команду Барселоны к победе в Лиге чемпионов. Исполком УАФ поддержал назначение испанского наставника новым тренером женской сборной Украины вместо Натальи Зинченко, работавшей на этом посту последние 3 года.

Женская сборная Украины официально осталась без тренера

Специалист пришел в женскую команду Барселоны в 2017 году на должность ассистента, а в 2019-м стал главным тренером. За это время "сине-гранатовые" по два раза выиграли чемпионат и Кубок Испании, а в этом году еще и триумфовали в ЛЧ. Правда, в течение последнего сезона Луис Кортес конфликтовал с командой, которая в итоге отказалась с ним работать. Именно поэтому руководство Барселоны решило с ним попрощаться, несмотря на год действующего контракта.

Первый матч под руководством Кортеса "сине-желтые" сыграют 26 ноября против Шотландии, а 30 числа будут противостоять Венгрии. Оба поединка квалификации к ЧМ-2023 украинки проведут на выезде. После двух матчей женская сборная Украины занимает 3 место в группе B, набрав 3 очка.

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