Знаменитый итальянский экс-арбитр Никола Риццоли в ближайшее время может приступить к работе в УАФ.

Если Риццоли согласится на работу в УАФ, он получит должность куратора украинского арбитража, сообщает meta-ratings. Эту должность уже занимает легендарный Пьерлуиджи Коллина.

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Среди обязанностей итальянца будет обучать украинских арбитров, в частности, технологиям VAR, добавляет журналист Игорь Бурбас в своем твиттере. Что касается условий контракта, то Риццоли предложили контракт сроком на 2 года с опцией пролонгации в год, а зарплата составит 20 тысяч евро в месяц.

Добавим, что 50-летний Риццоли был одним из самых авторитетных арбитров Европы за последнее десятилетие. Итальянцу доверяли финал ЛЧ 2012/13 между Баварией и Боруссией, а также финал ЧМ-2014 между Германией и Аргентиной. Карьеру рефери завершил в 2017 году, после чего руководил судейским корпусом на родине.

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