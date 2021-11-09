Именитый итальянец прибыл в Украину и встретился с президентом УАФ Андреем Павелко и главой Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, чтобы обсудить перспективы сотрудничества.

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Как сообщил Павелко на своей странице в Facebook, Риццоли согласился на предложение стать куратором подготовки украинских рефери. Никола может получить должность 17 ноября после заседания Исполкома.

Добавим, что 50-летний Риццоли был одним из самых авторитетных арбитров Европы за последнее десятилетие. Итальянцу доверяли финал ЛЧ 2012/13 между Баварией и Боруссией, а также финал ЧМ-2014 между Германией и Аргентиной. Карьеру рефери завершил в 2017 году, после чего руководил судейским корпусом на родине.

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