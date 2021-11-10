Якщо Ріццолі погодиться на роботу в УАФ, то отримає посаду куратора українського арбітражу, повідомляє meta-ratings. Цю посаду вже обіймає легендарний П'єрлуїджі Колліна.

Ріццолі може отримати посаду в Україні – Павелко підтвердив переговори зі знаменитим екс-арбітром

Серед обов'язків італійця буде навчати українських арбітрів, зокрема технологіям VAR, додає журналіст Ігор Бурбас у своєму твіттері. Щодо умов контракту, то Ріццолі запропонували контракт терміном на 2 роки з опцією пролонгації на рік, а зарплата становитиме 20 тисяч євро на місяць.

Додамо, що 50-річний Ріццолі був одним з найавторитетніших арбітрів Європи упродовж останнього десятиліття. Італійцю довіряли фінал ЛЧ 2012/13 між Баварією та Борусією, а також фінал ЧС-2014 між Німеччиною та Аргентиною. Кар'єру рефері завершив у 2017 році, після чого керував суддівським корпусом на батьківщині.

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