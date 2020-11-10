Хавбек Фиорентины Франк Рибери получил наказание за свои хитрости в матче 7 тура Серии А против Пармы (0:0).

Дисциплинарная комиссия оштрафовала 37-летнего француза на 2 тысячи евро, информирует Football Italia.

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Рибери упал в штрафной Пармы, попробовав "нарисовать" пенальти. Арбитр наградил звездного ветерана желтой карточкой за симуляцию, а сейчас его "догнал" еще и штраф. Вингер получает около 100 тысяч евро в неделю, поэтому без особых проблем переживет это взыскание.

Добавим, что Рибери провел 6 матчей в текущем сезоне и отметился двумя результативными передачами.

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