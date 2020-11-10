Хавбек Фіорентини Франк Рібері отримав покарання за свої хитрощі в матчі 7 туру Серії А проти Парми (0:0).

Дисциплінарна комісія оштрафувала 37-річного француза на 2 тисячі євро, інформує Football Italia.

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Рібері впав у карному майданчику Парми, спробувавши "намалювати" пенальті. Арбітр нагородив зіркового ветерана жовтою карткою за симуляцію, а зараз його "наздогнав" ще й штраф. Вінгер отримує близько 100 тисяч євро на тиждень, тому без особливих проблем переживе це стягнення.

Додамо, що Рібері провів 6 матчів у поточному сезоні та відзначився двома результативними передачами.

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