По информации Kicker, сейчас бывший полузащитник мюнхенского клуба завершает получение тренерской лицензии и может возглавить молодежную команду Баварии.

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Отмечается, что Рибери много времени проводит в Мюнхене и поддерживает отношения с клубом, а его 12-летний сын Сейф выступает за команду Баварии U13. Сам Франк присутствовал на тренировке сына в конце января и даже принял участие в игре команды.

Сейчас Рибери входит в тренерский штаб Салернитаны, где в 2022 году завершил профессиональную карьеру. Напомним, что француз выступал в составе Баварии с 2007 по 2019 годы. В составе мюнхенцев полузащитник девять раз добывал титул чемпиона Германии, а также выигрывал Лигу чемпионов в сезоне 2012/13.

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