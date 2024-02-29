За інформацією Kicker, зараз колишній півзахисник мюнхенського клубу завершує отримання тренерської ліцензії і може очолити молодіжну команду Баварії.

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Зазначається, що Рібері багато часу проводить у Мюнхені та підтримує стосунки з клубом, а його 12-річний син Сейф виступає за команду Баварії U13. Сам Франк був присутній на тренуванні сина в кінці січня і навіть взяв участь у грі команди..

Зараз Рібері входить до тренерського штабу Салернітани, де у 2022 році завершив професійну кар'єру. Нагадаємо, що француз виступав у складі Баварії з 2007 по 2019 роки. У складі мюнхенців півзахисник дев'ять разів здобував титул чемпіона Німеччини, а також вигравав Лігу чемпіонів у сезоні 2012/13.

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