Прошедшая неделя в Мюнхене была крайне напряженной. Ожидалось, что Томас Тухель потеряет работу. Руководство клуба приняло несколько иное решение. Тренер должен доработать этот сезон, после чего Бавария пойдет на перезагрузку. Впрочем, Тухеля такой сценарий не удовлетворил. Он использовал такую позицию, чтобы себя защитить. Мол, таким решением клуб признал, что вина за нынешние проблемы лежит не на тренере. По крайней мере не только на нем.

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РБ Лейпциг свою перезагрузку начал в прошлое межсезонье. Правда, тренера она не задела. Доверие к Марко Розе сохраняется даже несмотря на не совсем стабильные результаты. Просто многочисленным новичкам пока трудно сделать команду грандом хотя бы на уровне Бундеслиги. Однако "быки" все равно оставались очень серьезным экзаменом для Баварии, от которой ждали реакции на сообщение о предстоящем прощании с Тухелем. Символизма добавлял тот факт, что это был 1000-й домашний матч команды в рамках Бундеслиги. Это уникальное достижение.

Начало дало напрасную надежду, что Мюнхен скинул психологическое давление. Уже на 5-й минуте должен был забивать Кейн после заброса Геррейру. Голкипер с помощью штанги спас РБ Лейпциг. Подопечные Марко Розе даже не пытались остро отвечать. Похоже, они запланировали хотя бы отзащититься. Стратегия работала, хоть и не без проблем. Бавария увязла в такой вязкой игре. Хотя было две вспышки – когда Сане упустил великолепную передачу на ход от Мусиалы и когда Кейн пытался пробить через себя.

Бавария таки достигла своего в начале второго тайма. Опять ассистентом был Мусиала, но на этот раз выбрал лучшего адресата – Харри Кейна. Англичанин забил свой 26-й гол в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. Поскольку хозяева повели в счете, РБ Лейпциг пришлось атаковать. Оказалось, что у "быков" это прекрасно получается. Даже жаль, что они так долго терпели. Почти сразу Шешко мог сравнивать. Словенец организовал себе свидание с Нойером, а опытный голкипер сделал просто феноменальный сейв.

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В дальнейшем игру вели уже гости, создавая момент за моментом. На 70-й минуте оборона Баварии не справилась. Ольмо изрядно покрутил оппонентов, но бить по воротам доверил Шешко. Горецка попытался заблокировать, чем лишь помог форварду. Рикошет не оставил Нойеру никаких шансов спасти ворота. Оставшееся игровое время команды обменивались атаками без остроты. В конце концов, все решил гол в компенсированное время. Мяч от Шупо-Мотинга отскочил к Кейну, который эффектным ударом отправил его в сетку.

Бавария вырвала победу в своем юбилейном матче и не позволила леверкузенскому Байеру уйти в отрыв. РБ Лейпциг впервые проиграл мюнхенцам под руководством Марко Розе. "Быки" остаются пятыми и рискуют еще больше отдалиться от зоны Лиги чемпионов.