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Рианчо: Президент Динамо предлагал мне новый контракт, но я отказался – команда достигла потолка

16:07 97 Читати українською
Рианчо: Президент Динамо предлагал мне новый контракт, но я отказался – команда достигла потолка
Рауль Рианчо и Сергей Ребров / Фото ФК Динамо

Экс-ассистент Сергея Реброва в Динамо Рауль Рианчо рассказал, почему покинул киевский клуб.

"Я был помощником Сергея Реброва, Динамо выиграло два чемпионата. Это был успех. После второго победного сезона я встретился с президентом и сказал ему: на мой взгляд, есть 4-5 игроков, которых надо менять. Потому что они больше ничего не выиграют.

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Президент не захотел. Тогда я сказал, что ухожу, потому что мы выжали максимум из этого состава. Мне сказали: жди, вот новый контракт. Хороший контракт! Но я отказался. Команда достигла максимума", – цитирует Рианчо издание sport-express.

После Динамо испанский специалист работал в московском Спартаке, который также недавно покинул.

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