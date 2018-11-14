Рианчо: Мама просила возвращаться скорее, пока не умер в России

Испанский специалист Рауль Рианчо, который недавно покинул тренерский мостик московского Спартака, рассказал, что его мать переживала за него во время работы в России.

"Спартак был моим домом, но не всегда был убежищем. Первое – это место, где ты живешь, второе – где тебе дают тепло, любовь. Работать без этого чувства трудно.

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Конечно, я страдал. Моя мама не могла спокойно смотреть матчи Спартака по телевизору. "Я видела твое лицо. Пожалуйста, приезжай уже скорее, пока не умер в России", – говорила она", – цитирует Рианчо Чемпионат.

Напомним, ранее Рианчо работал ассистентом Сергея Реброва в Динамо и Андрея Шевченко в сборной Украины.

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