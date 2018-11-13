Кононов: Противостояние Москвы и Киева в союзные времена – это было на уровне сегодняшних битв между Реалом и Барселоной

Новоиспеченный наставник Спартака Олег Кононов ностальгически вспомнил противостояние столичных клубов в советские времена.

"Противостояние Москвы и Киева в союзные времена – это было все! На уровне сегодняшних битв между Реалом и Барселоной. Мы ждали тех матчей с нетерпением, и мне всегда нравился Спартак – красивый комбинационный стиль.

Кононов возглавил Спартак

А потом уже Романцев продолжал эти традиции с целой плеядой замечательных футболистов: Аленичев, Титовым и другими.

Спартак дорогой мне тем, что за него играли любимые мной мастера. Я болел за них – а значит, и за красно-белых", – цитирует Кононова официальный сайт клуба.

Напомним, в Украине Кононов стал известен по своей работе в львовских Карпатах.

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