Ріанчо: Президент Динамо пропонував мені новий контракт, але я відмовився – команда досягла максимуму

Екс-асистент Сергія Реброва у Динамо Рауль Ріанчо розповів, чому покинув київський клуб.

"Я був помічником Сергія Реброва, Динамо виграло два чемпіонати. Це був успіх. Після другого переможного сезону я зустрівся з президентом і сказав йому: на мій погляд, є 4-5 гравців, яких треба міняти. Тому що вони більше нічого не виграють.

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Президент не захотів. Тоді я сказав, що йду, тому що ми вичавили максимум з цього складу. Мені сказали: чекай, ось новий контракт. Хороший контракт! Але я відмовився. Команда досягла максимуму", – цитує Ріанчо видання sport-express.

Після Динамо іспанський фахівець працював у московському Спартаку, який також нещодавно покинув.

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