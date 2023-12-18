В понедельник, 18 декабря 2023 года, состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций УЕФА 2023/24. Результаты жеребьевки читайте в этой новости на "Футбол 24".

Жеребьевка стыковых матчей (аналог 1/16 финала) Лиги конференций 2023/24 стартовала 18 декабря в 15:00 по киевскому времени. Украинских команд в этом еврокубке уже нет. Заря, игравшая в групповом турнире, заняла третье место и завершила еврокубковый сезон. Зато есть несколько представителей Украины в других командах. Это Игорь Пластун из Лудогорца (который, правда, не был заявлен на групповой турнир), Богдан Михайличенко из Динамо Загреб и Игорь Харатин из Легии.

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В жеребьевке этой стадии плей-офф Лиги конференций приняли участие 16 команд. Это 8 обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги конференций (сеяные), а также 8 команд, которые финишировали третьими на групповом этапе Лиги Европы (несеяные).

Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций 2023/24

Штурм – Слован Братислава

Серветт – Лудогорец

Унион Сент-Жилуаз – Айнтрахт Франкфурт

Бетис – Динамо Загреб

Олимпиакос – Ференцварош

Аякс – Будё-Глимт

Мольде – Легия Варшава

Маккаби Хайфа – Гент

Стыковые матчи Лиги конференций 2023/24 состоятся 15 и 22 декабря 2024 года. Победители присоединятся в 1/8 финала к восьми командам, которые финишировали первыми в группах Лиги конференций. Проигравшие команды завершат еврокубковый сезон 2023/24.

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