У понеділок, 18 грудня 2023 року, відбулося жеребкування стикових матчів Ліги конференцій УЄФА 2023/24. Результати жеребкування читайте в цій новині на "Футбол 24".

Жеребкування стикових матчів (аналог 1/16 фіналу) Ліги конференцій 2023/24 стартувало 18 грудня о 15:00 за київським часом. Українських команд у цьому єврокубку вже немає. Зоря, яка грала в груповому турнірі, посіла третє місце і завершила єврокубковий сезон. Натомість є кілька представників України в інших командах. Це Ігор Пластун із Лудогорця (який, щоправда, не був заявлений на груповий турнір), Богдан Михайліченко з Динамо Загреб та Ігор Харатін з Легії.

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У жеребкуванні цієї стадії плей-офф Ліги конференцій взяли участь 16 команд. Це 8 володарів других місць на груповому етапі Ліги конференцій (сіяні), а також 8 команд, які фінішували третіми на груповому етапі Ліги Європи (несіяні).

Результати жеребкування стикових матчів Ліги конференцій 2023/24

Штурм – Слован Братислава

Серветт – Лудогорець

Уніон Сент-Жилуаз – Айнтрахт Франкфурт

Бетіс – Динамо Загреб

Олімпіакос – Ференцварош

Аякс – Буде-Глімт

Мольде – Легія Варшава

Маккабі Хайфа – Гент.

Стикові матчі Ліги конференцій 2023/24 відбудуться 15 і 22 грудня 2024 року. Переможці приєднаються в 1/8 фіналу до восьми команд, які фінішували першими у групах Ліги конференцій. Команди, що програють, завершать єврокубковий сезон 2023/24.

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