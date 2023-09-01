Группа A: Вест Хэм, Олимпиакос, Фрайбург, Бачка-Топола

Группа B: Аякс, Марсель, Брайтон, АЕК Афины

Группа C: Рейнджерс, Бетис, Спарта Прага, Арис Лимасол

Группа D: Аталанта, Спортинг Лиссабон, Штурм, Ракув

Группа E: Ливерпуль, ЛАСК, Уніон Сен-Жилуаз, Тулуза

Группа F: Вильяреал, Ренн, Маккаби Хайфа, Панатинаикос

Группа G: Рома, Славия Прага, Шериф, Серветт

Группа H: Байер, Карабах, Мольде, Хекен

Своих соперников на групповом этапе Лиги Европы 2023/24, в частности, получили Роберто Де Дзерби, который ранее возглавлял донецкий Шахтер, а сейчас работает в английском Брайтоне, а также полузащитник польского Ракува Владислав Кочергин, защитник молодежной сборной Украины Максим Таловеров (австрийский ЛАСК) и экс-вратарь Динамо Максима Коваль (молдавский Шериф). К сожалению, Заря не смогла пройти Славию, хотя и стала единственным представителем Украины, который набрал хоть какие-то очки для нашего клубного коэффициента. Онлайн-трансляцию жеребьевки ЛЕ смотрите на MEGOGO Футбол Первый и в этой новости.

Результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов 2023/24 – рабочий вариант для Шахтера, есть квартет смерти

Корзина 1

Вест Хэм (ENG) – пара A

Ливерпуль (ENG) – A

Рома (ITA) – B

Аякс (NED) – ЛК C

Вильяреал (ESP) – D

Байер (GER) – E

Аталанта (ITA) – B

Рейнджерс (SCO) – ЛК F

Корзина 2

Спортинг (POR)

Славия Прага (CZE) – G

Ренн (FRA) – H

Олимпиакос (GRE) – I

Бетис (ESP) – D

ЛАСК (AUT) – J

Марсель (FRA) – H

Карабах (AZE)

Корзина 3

Мольде (NOR) – ЛК K

Брайтон (ENG) – ЛК L

Шериф (MDA)

Юнион (BEL) – ЛК M

Фрайбург (GER) – E

Спарта Прага (CZE) – G

Маккаби Хайфа (ISR) – ЛК N

Штурм (AUT) – J

Корзина 4

Тулуза (FRA) – ЛК O

AEK (GRE) – ЛК P

ТСЦ Бачка-Топола (SRB) – ЛК Q

Серветт (SUI) – ЛК R

Панатинаикос (GRE) – I

Ракув (POL) – ЛК S

Арис Лимасол (CYP)

Хекен (SWE)