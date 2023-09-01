Результаты жеребьевки Лиги Европы – группа смерти для Де Дзерби, украинец едет в Ливерпуль
Сегодня, 1 сентября, в Монако прошла церемония определения состава групп в ЛЕ 2023/24. Онлайн-трансляция и результаты жеребьевки Лиги Европы – на "Футбол 24".
Группа A: Вест Хэм, Олимпиакос, Фрайбург, Бачка-Топола
Группа B: Аякс, Марсель, Брайтон, АЕК Афины
Группа C: Рейнджерс, Бетис, Спарта Прага, Арис Лимасол
Группа D: Аталанта, Спортинг Лиссабон, Штурм, Ракув
Группа E: Ливерпуль, ЛАСК, Уніон Сен-Жилуаз, Тулуза
Группа F: Вильяреал, Ренн, Маккаби Хайфа, Панатинаикос
Группа G: Рома, Славия Прага, Шериф, Серветт
Группа H: Байер, Карабах, Мольде, Хекен
Своих соперников на групповом этапе Лиги Европы 2023/24, в частности, получили Роберто Де Дзерби, который ранее возглавлял донецкий Шахтер, а сейчас работает в английском Брайтоне, а также полузащитник польского Ракува Владислав Кочергин, защитник молодежной сборной Украины Максим Таловеров (австрийский ЛАСК) и экс-вратарь Динамо Максима Коваль (молдавский Шериф). К сожалению, Заря не смогла пройти Славию, хотя и стала единственным представителем Украины, который набрал хоть какие-то очки для нашего клубного коэффициента. Онлайн-трансляцию жеребьевки ЛЕ смотрите на MEGOGO Футбол Первый и в этой новости.
Результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов 2023/24 – рабочий вариант для Шахтера, есть квартет смерти
Корзина 1
Вест Хэм (ENG) – пара A
Ливерпуль (ENG) – A
Рома (ITA) – B
Аякс (NED) – ЛК C
Вильяреал (ESP) – D
Байер (GER) – E
Аталанта (ITA) – B
Рейнджерс (SCO) – ЛК F
Корзина 2
Спортинг (POR)
Славия Прага (CZE) – G
Ренн (FRA) – H
Олимпиакос (GRE) – I
Бетис (ESP) – D
ЛАСК (AUT) – J
Марсель (FRA) – H
Карабах (AZE)
Корзина 3
Мольде (NOR) – ЛК K
Брайтон (ENG) – ЛК L
Шериф (MDA)
Юнион (BEL) – ЛК M
Фрайбург (GER) – E
Спарта Прага (CZE) – G
Маккаби Хайфа (ISR) – ЛК N
Штурм (AUT) – J
Корзина 4
Тулуза (FRA) – ЛК O
AEK (GRE) – ЛК P
ТСЦ Бачка-Топола (SRB) – ЛК Q
Серветт (SUI) – ЛК R
Панатинаикос (GRE) – I
Ракув (POL) – ЛК S
Арис Лимасол (CYP)
Хекен (SWE)