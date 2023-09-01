Група A: Вест Хем, Олімпіакос, Фрайбург, Бачка-Топола

Група B: Аякс, Марсель, Брайтон, АЕК Афіни

Група C: Рейнджерс, Бетіс, Спарта Прага, Аріс Лімасол

Група D: Аталанта, Спортінг Ліссабон, Штурм, Ракув

Група E: Ліверпуль, ЛАСК, Уніон Сент-Жилуаз, Тулуза

Група F: Вільяреал, Ренн, Маккабі Хайфа, Панатінаїкос

Група G: Рома, Славія Прага, Шериф, Сервет

Група H: Байєр, Карабах, Мольде, Гекен

Своїх суперників на груповому етапі Ліги Європи 2023/24, зокрема, отримали Роберто Де Дзербі, який раніше очолював донецький Шахтар, а зараз працює в англійському Брайтоні, а також півзахисник польського Ракува Владислав Кочергін, захисник молодіжної збірної України Максим Таловєров (австрійський ЛАСК)та екс-воротар Динамо Максима Коваль (молдовський Шериф). На жаль, Зоря не змогла пройти Славію, хоча й стала єдиним представником України, який набрав хоч якісь очки для нашого клубного коефіцієнту. Онлайн-трансляцію жеребкування ЛЄ дивіться на MEGOGO Футбол Перший і в цій новині.

Результати жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів 2023/24 – робочий варіант для Шахтаря, є квартет смерті

Кошик 1

Вест Хем (ENG) – пара A

Ліверпуль (ENG) – A

Рома (ITA) – B

Аякс (NED) – ЛК C

Вільяреал (ESP) – D

Байєр (GER) – E

Аталанта (ITA) – B

Рейнджерс (SCO) – ЛК F

Кошик 2

Спортінг (POR)

Славія Прага (CZE) – G

Ренн (FRA) – H

Олімпіакос (GRE) – I

Бетіс (ESP) – D

ЛАСК (AUT) – J

Марсель (FRA) – H

Карабах (AZE)

Кошик 3

Мольде (NOR) – ЛК K

Брайтон (ENG) – ЛК L

Шериф (MDA)

Юніон (BEL) – ЛК M

Фрайбург (GER) – E

Спарта Прага (CZE) – G

Маккабі Хайфа (ISR) – ЛК N

Штурм (AUT) – J

Кошик 4

Тулуза (FRA) – ЛК O

AEK (GRE) – ЛК P

ТСЦ Бачка-Топола (SRB) – ЛК Q

Сервет (SUI) – ЛК R

Панатінаїкос (GRE) – I

Ракув (POL) – ЛК S

Аріс Лімасол (CYP)

Гекен (SWE)