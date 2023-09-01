Результати жеребкування Ліги Європи – група смерті для Де Дзербі, українець їде в Ліверпуль
Сьогодні, 1 вересня, в Монако відбулася церемонія визначення складу груп в ЛЄ 2023/24. Онлайн-трансляція і результати жеребкування Ліги Європи – на "Футбол 24".
Група A: Вест Хем, Олімпіакос, Фрайбург, Бачка-Топола
Група B: Аякс, Марсель, Брайтон, АЕК Афіни
Група C: Рейнджерс, Бетіс, Спарта Прага, Аріс Лімасол
Група D: Аталанта, Спортінг Ліссабон, Штурм, Ракув
Група E: Ліверпуль, ЛАСК, Уніон Сент-Жилуаз, Тулуза
Група F: Вільяреал, Ренн, Маккабі Хайфа, Панатінаїкос
Група G: Рома, Славія Прага, Шериф, Сервет
Група H: Байєр, Карабах, Мольде, Гекен
Своїх суперників на груповому етапі Ліги Європи 2023/24, зокрема, отримали Роберто Де Дзербі, який раніше очолював донецький Шахтар, а зараз працює в англійському Брайтоні, а також півзахисник польського Ракува Владислав Кочергін, захисник молодіжної збірної України Максим Таловєров (австрійський ЛАСК)та екс-воротар Динамо Максима Коваль (молдовський Шериф). На жаль, Зоря не змогла пройти Славію, хоча й стала єдиним представником України, який набрав хоч якісь очки для нашого клубного коефіцієнту. Онлайн-трансляцію жеребкування ЛЄ дивіться на MEGOGO Футбол Перший і в цій новині.
Результати жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів 2023/24 – робочий варіант для Шахтаря, є квартет смерті
Кошик 1
Вест Хем (ENG) – пара A
Ліверпуль (ENG) – A
Рома (ITA) – B
Аякс (NED) – ЛК C
Вільяреал (ESP) – D
Байєр (GER) – E
Аталанта (ITA) – B
Рейнджерс (SCO) – ЛК F
Кошик 2
Спортінг (POR)
Славія Прага (CZE) – G
Ренн (FRA) – H
Олімпіакос (GRE) – I
Бетіс (ESP) – D
ЛАСК (AUT) – J
Марсель (FRA) – H
Карабах (AZE)
Кошик 3
Мольде (NOR) – ЛК K
Брайтон (ENG) – ЛК L
Шериф (MDA)
Юніон (BEL) – ЛК M
Фрайбург (GER) – E
Спарта Прага (CZE) – G
Маккабі Хайфа (ISR) – ЛК N
Штурм (AUT) – J
Кошик 4
Тулуза (FRA) – ЛК O
AEK (GRE) – ЛК P
ТСЦ Бачка-Топола (SRB) – ЛК Q
Сервет (SUI) – ЛК R
Панатінаїкос (GRE) – I
Ракув (POL) – ЛК S
Аріс Лімасол (CYP)
Гекен (SWE)