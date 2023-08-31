Заря и Славия сошлись в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Отчет о поединке читайте в этой новости на "Футбол 24".

Первый поединок завершился комфортной победой Славия со счетом 2:0. Хотя все могло быть значительно хуже – если бы не везение и действия Турбаевского в рамке ворот, счет в пользу чехов мог бы быть значительно больше.

Начало ответного матча началось в похожем стиле: Славия полностью владела инициативой, а Заря большими силами защищалась, почти не пересекая центр поля. Чехи, правда, не шли большими силами вперед, ведь имеют преимущество.

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Славия контролировала игру, но на 32 минуте Алефиренко шокировал чешский клуб. Даниил получил мяч на немалом расстоянии до штрафной, немножко подработал и решился на дальний удар. Получилось идеально – мяч влетел в девятку ворот, а Заря сократила отставание в противостоянии до минимального.

А на 41 минуте Антюх шокировал Славию во второй раз. Денис подхватил мяч на своей половине поля, промчался к чужой штрафной и решился на удар вместо прострела – вратарь умудрился пропустить под ногой. Чехи организовали что-то вроде навала на ворота Турбаевского, но безрезультатно. Первый тайм так и завершился со счетом 2:0 в пользу Зари.

На второй тайм наставник Славии Трпшовски провел сразу две замены, выпустив Шевчика и Юрашека. Бартулович ответил, сменив Яцика Дрышлюком. Пражская команда ожидаемо пошла вперед – Турбаевский совершил сейв после удара головой Шранца. На 63 минуте Славия создала свой лучший момент: Юрасек на левом краю штрафной отдавал в центр вратарской, Джордан выбил головой. Мяч отскочил к Зайферису, который сразу пробил – Турбаевский отбил и сразу потянул вторую попытку.

Очень скоро получил момент Юрасек – Джордан в героическом подкате заблокировал. Славия прижала Зарю к воротам Турбаевского, луганчане очень редко переходили на чужую половину поля. Тем не менее чехи немало спешили, а игроки Зари успевали перехватывать передачи или блокировать попытки ударов.

На 75 минуте луганчане едва не шокировали Славию в третий раз. Антюх дождался на забегание Вантуха за спины защитникам и сделал классный заброс. Роман в касание замыкал, но Коларж на этот раз сыграл надежно и не позволил мячу пересечь линию ворот. Чехи достигли своего на 83 минуте – Масопуст навесил в штрафную, а Юрасек головой просто расстрелял Турбаевского.

Заря не оставила попыток отыграться. Вынос Снурницына превратился в прекрасную передачу на Горбача, но свежий нападающий умудрился не переиграть Коларжа при выходе один на один. В итоге, игра завершилась победой Зари 2:1, но Славия оказалась сильнее в двухматчевом противостоянии, поэтому луганчане будут выступать в групповом этапе Лиги конференций в этом сезоне.

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