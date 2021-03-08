Результативный перформанс Бейла и Кейна в видеообзоре матча Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 4:1
Тоттенхэм разбил Кристал Пэлас в матче 27-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка Тоттенхэм – Кристал Пэлас.
Кейн и Бейл начали разрывать соперника в первом тайме, когда Харри после отбора от Лукаса Моуры нашел Гарета на дальней штанге. Пэлас до перерыва отыгрался – Бентеке головой расстрелял ворота Льориса.
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Однако после перерыва Бейл забил второй раз после скидки Кейна, а затем начал забивать и Харри, сначала пушечным выстрелом, а потом замкнув передачу Сона.
Таким образом, Тоттенхэм набрал 45 очков и поднялся на 6 место, Кристал Пэлас с 34 пунктами остался тринадцатым.
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