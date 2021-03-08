Кейн и Бейл начали разрывать соперника в первом тайме, когда Харри после отбора от Лукаса Моуры нашел Гарета на дальней штанге. Пэлас до перерыва отыгрался – Бентеке головой расстрелял ворота Льориса.

Тоттенхэм благодаря дублям Бейла и Кейна уничтожил Кристал Пэлас, Ливерпуль шестой раз подряд проиграл на Энфилде

Однако после перерыва Бейл забил второй раз после скидки Кейна, а затем начал забивать и Харри, сначала пушечным выстрелом, а потом замкнув передачу Сона.

Таким образом, Тоттенхэм набрал 45 очков и поднялся на 6 место, Кристал Пэлас с 34 пунктами остался тринадцатым.

МЮ победил Ман Сити и оборвал успешную серию Пепа – Зинченко и Ко потеряли монструозность, но титулу ничего не угрожает