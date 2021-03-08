Тоттенхем розбив Крістал Пелас у матчі 27-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку Тоттенхем – Крістал Пелас.

Кейн та Бейл почали розривати суперника у першому таймі, коли Харрі після відбору від Лукаса Моури знайшов Гарета на дальній стійці. Пелас до перерви відігрався – Бентеке головою розстріляв ворота Льоріса.

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Однак по перерві Бейл забив вдруге після скидки Кейна, а згодом почав забивати і Харрі, спочатку гарматним пострілом, а згодом замкнув передачу Сона.

Таким чином, Тоттенхем набрав 45 очок та піднявся на 6 місце, Крістал Пелас з 34 пунктами залишився тринадцятим.

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