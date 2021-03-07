Чемпионат Англии 2020/21, 27-й тур

Вест Бромвич – Ньюкасл – 0:0

Ливерпуль – Фулхэм – начало в 16:00

Тоттенхэм – Кристал Пэлас – начало в 21:15

Программу дня в Англии открывал домашний поединок Вест Бромвича против Ньюкасла. "Дрозды" отставали от спасительной 17-й позиции на девять очков при матче в запасе у конкурентов, поэтому ещё одна осечка могла добить реальные шансы на выживание в АПЛ. Надежду на победу добавляла статистика Сэма Аллардайса против Ньюкасла – он 13 раз бил "сорок" в чемпионате. Это его любимая "жертва".

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К сожалению, все эти факторы не помогли Вест Брому. В течение поединка оба коллектива обменялись двумя явными голевыми моментами: так, удар Диане головой на 37-й вытащил Дарлоу, а Филлипс после углового пробил выше ворот – Ньюкасл ответил выстрелами в правый угол в исполнении Уиллока и Жоелинтона. Голкипер парировал. Было ещё несколько перспективных эпизодов, но до голов дело так и не дошло. 0:0 на Хоторнс!

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