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Результативные карусели в видеообзоре матча Борнмут – Челси – 2:2

21:21 52 Читати українською
Результативные карусели в видеообзоре матча Борнмут – Челси – 2:2
Борнмут – Челси – 2:2 – видео голов и обзор матча

Челси расписал ничью в матче 28 тура АПЛ против Борнмута (2:2). Смотрите видео голов и главных моментов игры.

54’ Жефферрсон Лерма
57’ Джошуа Кинг
 
Маркос Алонсо 33’
Маркос Алонсо 86’
33’ Маркос Алонсо
54’ Жефферрсон Лерма
57’ Джошуа Кинг
86’ Маркос Алонсо

Маркос Алонсо отличился голом во втором туре подряд и позволил своей команде уйти на перерыв с преимуществом. Но Борнмут нашел в себе силы на ответ.

Уотфорд сенсационно разгромил Ливерпуль, нанеся ему первое поражение в чемпионате: 28 тур АПЛ, суббота

Лерма и Кинг шокировали "синих" на протяжении трех минут. Ситуацию снова пришлось спасать Алонсо. Левый защитник Челси удачно сыграл на добивании, сохранив хотя бы очко.

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