Результативные карусели в видеообзоре матча Борнмут – Челси – 2:2

Челси расписал ничью в матче 28 тура АПЛ против Борнмута (2:2). Смотрите видео голов и главных моментов игры.

Маркос Алонсо отличился голом во втором туре подряд и позволил своей команде уйти на перерыв с преимуществом. Но Борнмут нашел в себе силы на ответ.

Уотфорд сенсационно разгромил Ливерпуль, нанеся ему первое поражение в чемпионате: 28 тур АПЛ, суббота

Лерма и Кинг шокировали "синих" на протяжении трех минут. Ситуацию снова пришлось спасать Алонсо. Левый защитник Челси удачно сыграл на добивании, сохранив хотя бы очко.