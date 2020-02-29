Результативні каруселі у відеоогляді матчу Борнмут – Челсі – 2:2

Челсі розписав нічию у матчі 28 туру АПЛ проти Борнмута (2:2). Дивіться відео голів та головних моментів гри.

Маркос Алонсо відзначився голом у другому турі поспіль і дозволив своїй команді піти на перерву з перевагою. Втім, Борнмут знайшов у собі сили на відповідь.

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Лерма і Кінг шокували "синіх" упродовж трьох хвилин. Ситуацію знову довелося рятувати Алонсо. Лівий захисник Челсі вдало зіграв на добиванні, зберігши бодай очко.