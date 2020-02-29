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Результативні каруселі у відеоогляді матчу Борнмут – Челсі – 2:2

21:18 141 Читать на русском
Результативні каруселі у відеоогляді матчу Борнмут – Челсі – 2:2
Борнмут – Челсі – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Челсі розписав нічию у матчі 28 туру АПЛ проти Борнмута (2:2). Дивіться відео голів та головних моментів гри.

54’ Жефферрсон Лерма
57’ Джошуа Кінг
 
Маркос Алонсо 33’
Маркос Алонсо 86’
33’ Маркос Алонсо
54’ Жефферрсон Лерма
57’ Джошуа Кінг
86’ Маркос Алонсо

Маркос Алонсо відзначився голом у другому турі поспіль і дозволив своїй команді піти на перерву з перевагою. Втім, Борнмут знайшов у собі сили на відповідь.

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Лерма і Кінг шокували "синіх" упродовж трьох хвилин. Ситуацію знову довелося рятувати Алонсо. Лівий захисник Челсі вдало зіграв на добиванні, зберігши бодай очко.

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Відеоновини Англія Челсі Челсі Борнмут Борнмут Борнмут - Челсі
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